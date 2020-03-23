من الحمام.. مادونا تتجرد من كل ملابسها وتقدم نصائح عن الكورونا (فيديو)

شاركت النجمة العالمية مادونا فيديو لها وهي عارية في حوض الاستحمام، وظهرت بحالة من الاكتئاب وهي تتحدث عن فيروس كورونا، وذالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت مادونا تعليقا على هذا الفيديو قائلة "كورونا لا يميز"، وقالت من خلال الفيديو "أن فيروس كورونا لا يهتم كم انت غني او كم انت مضحك أوكم انت مشهور وأين تعيش وماهي القصص المزهلة التي تسردها يمكن ان نقول أنه المعادل الرائع وماهو رهيب بخصوصه هو الرائع أيضا حوله والشئ الفظيع في ذالك هو أنه جعلنا جميعا متساويين في نواح كثيرة".



وتفاعل الجمهور مع هذا الفيديو من خلال التعليقات فقال أحدهم "جمعينا في مركب واحدة معا..وإذا هبطت هذه السفينة سنهبط معها" وقال آخر "الفيديو التي قمتي بنشره مخيف هل انتي دائما عجيبة أم فقدتي عقلك بعد عدد من الأيام في الحجر الصحي".



وكانت النجمة العالمية مادونا تثير الجدل منذ فترة بسبب خبر زواجها من صديقها "أحلاملك ويليامز" والذي يبلغ من العمر 25 عام ووافق والديها على الزواج رغم فرق السن الكبير بينهما.



وقالا والديها لإحدى المواقع البريطانية أن الثنائي قابلوهما وعرضا عليهما خطتهم المستقبلية،وذكرا أنهما كانت تربطهما علاقة ولكنها بعيدة عن الأضواء منذ سنة تقريبا.