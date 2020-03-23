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طلب غير متوقع من أحمد جمال إلى وزير الصحة هالة زايد

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:36 م
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وزير الصحة
وزير الصحة
روان هيثم
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نشر الفنان أحمد جمال، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد تضمنت هذه الصورة بيان بتكلفة وزارة الصحة للصيادلة بمأموريات عمل لسد عجز المستشفيات لمدة ستة أشهر.

وكتب "جمال" قائلا: "لو الخبر ده صحيح فأنا أول واحد بطلب من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اني أنضم للفرق الطبية لمساعدتهم وبدون مقابل".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: احلى جيمي في الدنيا بحبك قوي يا دكتور.

وفي سياق أخر قدم "جمال" العديد من الأعمال الغنائية منها "بطلنا اللى يعطلنا، خط الحياة، دير بالك، عزوبية، لو سمحتى، مش كتير، هغنيلك، يلا نعيش، اضحكي، يا ليالى، جئت اليك، هنحب مين غيرها، معاك، مين هى مصر، كل واحد فينا، قسمه ونصيب، واحشني جدا، لو تعبان من الحياه، البنت دى، يفتح الله، النسيان".
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