المجر تبحث خيار الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للمشرعين يوم الاثنين إن الحكومة تبحث خيار فرض إغلاق عام لمكافحة فيروس كورونا وذلك بينما تسعى الحكومة لاستخدام سلطات الطوارئ التي تقول إنها لازمة للتصدي للتفشي.





وتابع أوربان: "نبحث هذا الخيار، وأي الخيارات على وجه التحديد سيكون الأفضل".





وأضاف: "دول مختلفة اتبعت توجهات مختلفة، حظر التجول لا يعني أن الناس لن تستطيع مغادرة منازلها، هذا غير مطلوب وغير ممكن".