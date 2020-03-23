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100 مليار يورو إجمالى الخسائر الشهرية في إيطاليا بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:59 م
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كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا
وكالات
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قدر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي بنحو 100 مليار يورو شهريًا، وذلك يأتى من جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار الفيروس، حيث تجاوز عدد الإصابات 59 ألف حالة.

وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا، إن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف الإنتاج قد تصل إلى 100 مليار يورو شهريا.

وأضاف أن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.

وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي يبلغ نحو 1800 مليار يورو سنويا، وعند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار دولار شهريا.

وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أوعزت أمس الأحد بوقف جميع الأنشطة الإنتاجية في إيطاليا، باستثناء الاستراتيجية والضرورية، وذلك في إطار مكافحة انتشار كورونا.
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