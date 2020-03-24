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ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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في إطار الدور الفعال للشباب في المساهمة في تغيير المستقبل، وإدارة الأزمات والتحديات أطلق منتدى شباب العالم حملات توعوية للشباب من مختلف أنحاء العالم، اشتملت على الإجرءات الوقائية والتدابير الإحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما تضمنت نشر حزمة من الإرشادات تختص بتعريف الفيروس وأعراضه، وطريقة انتشار العدوى، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به وطرق الوقاية منه.

رسالة إلى شباب العالم
ووجه منتدى الشباب العالمي رسالة إلى المجتمع الدولي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وجاء نص رسالة منتدى شباب العالم كالتالي: « مع استمرار انتشار فيروس الكورونا (covid-19) في خلق تحديات عالمية تؤثر على جميع حياتنا، نأمل أن تتخذ جميع التدابير للبقاء بأمان.. ويعتبر (covid-19) من أخطر التهديدات الصحية العالمية منذ عقود ونمت لتؤثر على العالم بأسره، وما فتئت البلدان في جميع أنحاء العالم تتخذ جميع التدابير لتسطيح المنحنى".

وأضافت رسالة المنتدى: "مثل الجميع في جميع أنحاء العالم، يرصد منتدى الشباب العالمي عن كثب تطورات الفيروس ويحث الجميع على ممارسة المسافات الاجتماعية واتباع التعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية وجميع المعاهد الصحية حول العالم لحماية أنفسكم حسنا مثل أحبائك".

واختتم المنتدى رسالته: "نود أن نشكر جميع من يتخذون التدابير لإحتواء هذا الفيروس، وأرسل تصفيق كبير لكل من يعمل في قطاع الرعاية الصحية،ونحن ممتنون العميق لجهودهم، قلوبنا تخرج إلى كل المتأثرين بهذه الأزمة."

مشاركة إقليمية
وجاء ذلك في إطار الجهود المشتركة إقليميًا ودوليًا وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، والذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات "وباءً عالميا"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

يُشار إلى أن منتدى شباب العالم، منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ بهدف أن يرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ وقد انطلقت النسخة الثالثة من المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وناقشت موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ،، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
ماذا قدم منتدى شباب العالم لمجابهة كورونا؟
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الكلمات المفتاحية

كوفيد19 فيروس كورونا صحة عالمية احترازي

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