رئيس قناة السويس يكشف تعامل الهيئة مع سفينة تحمل مصابين بـ "كورونا"

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة نجحت في التعامل مع سفينة الركاب الإيطالية القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا وعليها 2620 شخصا، منهم 65 حالة مصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ وزارة الصحة بهذه السفينة، لافتا إلى أن إدارة الحجر الصحي رأت أن هذه السفينة تمثل خطورة إذا تم التعامل معها مباشرةً.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الإثنين أن السفينة خرجت من الممر الملاحي للقناة دون دخول أي سفن معها خوفا أن يحدث بها اي عطل، موضحا أنه تم إرشادها عن بعد حتى الخروج من مجرى القناة.



وأوضح: "اتخذنا إجراءات احترازية كثيرة جدا من ضمنها إذا مرت سفينة موبوءة أو عليها مصابين، ومن ضمن السيناريوهات إننا نرشد السفينة بمركب أمامها ومركب من خلفها لإرشاد السفينة، ويوجد 16 محطة مراقبة، وهو إجراء صعب وليس سهل وأول مرة يحدث"، مردفَا: "فيه مرشدين من إمبارح تطوعوا إنهم يطلعوا على السفينة ويلبسوا الملابس الواقية وأنا رفضت الإجراء ده من أجل أمن وسلامة المرشدين، وعلشان كده خدنا القرار الصعب بإرشاد السفينة عن بعد”.



ونوه رئيس هيئة قناة السويس ؛ بأن القبطان أرسل رسالة بأن لديه 65 مصابا بكورونا، مطالبا بتوفير علاجات لإسعاف الحالات الموجودة على السفينة، لافًتا إلى أن أن اتفاقية القسطنطينية تفرض علينا عدم منع عبور أي سفينة، وكان في حسابتنا أننا لازم نعدي السفينة بأفضل السفن دون توقف وهي سفينة إيطالية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.



وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





