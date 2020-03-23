خيانة مدريدية.. نجم الريال السابق يخون الملكي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أتلتيكو مدريد أبدى اهتمامه بالحصول على ثنائي ريال بيتيس نبيل فقير وسيرجيو كاناليس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد يبحث عن لاعبين جدد في إطار المشروع المستقبلي للنادي.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال بيتيس أخبر نجميه نبيل فقير وسيرجيو كاناليس بأنه سيرحب ببيعهم إذا لم يتأهل الفريق لأي بطولة أوروبية في الموسم المقبل ويرغب الروخيبلانكوس في الفوز بخدماتهما.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر هو الأقرب وذلك في ظل ابتعاد النادي الأندلسي عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية بفارق 12 نقطة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سيرجيو كاناليس هو النجم الأكثر استحواذا على اهتمام أتلتيكو مدريد ويمكن أن تتم الصفقة من خلال تضمين ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد في الصفقة.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كاناليس نجم ريال مدريد السابق ظهر بشكل مميز للغاية في بداية مسيرته قبل أن تداهمه العديد من الإصابات لكنه حجز في ريال بيتيس المكان الأساسي الذي يحتاجه لاستعادة مستواه من جديد كما حظى باختيار لويس إنريكي في منتخب إسبانيا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فقير يعتبر أحد النجوم المطلوبين في العديد من الأندية الكبرى وربما يتواجد في الموسم المقبل في فريق ينافس على دوري أبطال أوروبا.











