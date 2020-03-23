Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاترينا كيف تشرح لجمهورها كيفية الاستفادة من المكوث بالمنزل

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:31 م
Advertisements
كاترينا كيف
كاترينا كيف
سيدة صادق
Advertisements
نشرت الفنانة" كاترينا كيف، "نجمة بوليوود فيديو لهل وهي تقوم بغسيل الأطباق في المطبخ وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "كاترينا وهي ترتدي مريلة المطبخ وسلوبيت بيتي وتيشرت أبيض في أحمر، وتقوم بغسيل المواعين في المطبخ، وتشرح لجمهورها كيفية القيام بغسيل المواعين، والإستفادة من المكوث في المنزل، والبقاء آمنين"

قامت "كيف" بالتعليق علي الفيديو قائلة: "حقيقي دا جعلني أقدر كل الذين يساعدون في المنزل الخدم، خليك آمن ساعد في البيت"،
" really makes u appreciate all the help we have at home ، staysafe، help out at home" .

يشار إلي أن فيرس "كورونا" انتشر من الصين لباقي أنحاء العالم مما تسبب في إصابة المواطنين بحالة من الهلع والذعر من ذلك الفيروس ولكن أظهرت بيانات طبية تقديرية بالاستناد إلى عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن، وعددهم حوالي 100 ألف شخص، أن 99 بالمئة من المصابين سيتماثلون للشفاء، وأن عدد الحالات الحرجة سيبقى ضئيلا للغاية.

يذكر أن كاترينا كيف ، ولدت عام 1984 من أب كشميري (محمد كيف) وأم بريطانية (سوزان) , انفصل والدي كاترينا وهي في سن صغيرة وعاشت مع والدتها في انكلترا حيث بدأت هناك بالعمل كعارضة أزياء عام 1997 و كانت كاترينا حينها في الرابعة عشرة من عمرها. كاترينا عملت كعارضة أزياء في لندن وهناك لفتت إليها أنظار المخرج كايزاد جوستاد الذي رشحها للمشاركة في فيلم "بووم" عام 2003.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام فيروس كورونا افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أحمد موسى يطالب بفرض حظر تجول لمكافحة "كورونا"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

09:32 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status