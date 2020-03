كاترينا كيف تشرح لجمهورها كيفية الاستفادة من المكوث بالمنزل

نشرت الفنانة" كاترينا كيف، "نجمة بوليوود فيديو لهل وهي تقوم بغسيل الأطباق في المطبخ وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "كاترينا وهي ترتدي مريلة المطبخ وسلوبيت بيتي وتيشرت أبيض في أحمر، وتقوم بغسيل المواعين في المطبخ، وتشرح لجمهورها كيفية القيام بغسيل المواعين، والإستفادة من المكوث في المنزل، والبقاء آمنين"



قامت "كيف" بالتعليق علي الفيديو قائلة: "حقيقي دا جعلني أقدر كل الذين يساعدون في المنزل الخدم، خليك آمن ساعد في البيت"،

" really makes u appreciate all the help we have at home ، staysafe، help out at home" .



يشار إلي أن فيرس "كورونا" انتشر من الصين لباقي أنحاء العالم مما تسبب في إصابة المواطنين بحالة من الهلع والذعر من ذلك الفيروس ولكن أظهرت بيانات طبية تقديرية بالاستناد إلى عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن، وعددهم حوالي 100 ألف شخص، أن 99 بالمئة من المصابين سيتماثلون للشفاء، وأن عدد الحالات الحرجة سيبقى ضئيلا للغاية.



يذكر أن كاترينا كيف ، ولدت عام 1984 من أب كشميري (محمد كيف) وأم بريطانية (سوزان) , انفصل والدي كاترينا وهي في سن صغيرة وعاشت مع والدتها في انكلترا حيث بدأت هناك بالعمل كعارضة أزياء عام 1997 و كانت كاترينا حينها في الرابعة عشرة من عمرها. كاترينا عملت كعارضة أزياء في لندن وهناك لفتت إليها أنظار المخرج كايزاد جوستاد الذي رشحها للمشاركة في فيلم "بووم" عام 2003.