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شيكابالا يحذر لاعبي الزمالك
الإثنين 23/مارس/2020 - 08:44 م
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احمد السيد
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طالب الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون محمود عبد الرازق شيكابالا بالاطمئنان على حالة اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروي
وجاء طلب المدير الفني من شيكابالا باعتباره اقدم اللاعبين الموجودين في الفريق حيث تواصل شيكا مع اللاعبين وطالبهم بتنفيذ البرنامج التدريبي الموضوع من المدير الفني لتنفيذه بالمنزل
وتحدث شيكابالا مع اللاعبين عن ضرورة الالتزام داخل المنزل وعدم الإفراط في تناول المأكولات والمشروبات والحفاظ على الوزن المناسب، على هامش فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.
يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد اعلن تجميد النشاط الكروي في مصر بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية نظرا للاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
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