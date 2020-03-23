الجزائر تعلن فرض حظر تجوال في العاصمة ابتداءً من الثلاثاء

أعلنت الجزائر، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت فرض حظر تجوال في العاصمة وحجرا كليا في ولاية البليدة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، ومنع التجمعات لأكثر من شخصين في كل ولايات البلاد، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت الوزارة: إن "من بين حالات الإصابة المؤكدة في الجزائر، تم تسجيل 125 حالة بالبليدة، وعدم تسجيل وفيات جدد اليوم"، لافتة إلى إلى أن 90% من الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس، قادمة من أوروبا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في وقت سابق من مساء اليوم، إرتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا إلى 230 حالة على المستوى الوطني.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.





وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.





وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



