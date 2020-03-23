مدين يتخطى مليون مشاهدة بديو "الفن في زمن الكورونا"

تخطت مشاهدات الدويتو الغنائي الذي نشره الملحن مدين رفقة الفنان محمد جمعة داخل الاستوديو الخاص به حاجر المليون مشاهدة خلال أيام قليلة.



وظهر الثنائي وهم يغنيان أغنية النجمة شيرين عبد الوهاب "كلام عينيه" من ألحان مدين ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع حسن الشافعي.



وذيل "مدين" الفيديو الذي أطلقه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات "الفن في زمن الكورونا.. كلام عينيه.. مدين.. محمد_جمعة".



واختتم الثنائي الفيديو بطريق كوميدية ساخرة حيث ظهر مدين وجمعة في نهاية الفيديو يستخدمون المطهر على أيديهم كنوع من أنواع التطهير بعد المصافحة مع انتشار كورونا المستجد حاليا.

