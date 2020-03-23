Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا: تسجيل 186 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال الـ24 الساعة الأخيرة

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

صرحت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، بأن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في فرنسا وصل إلى 186 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات إلى 860 حالة وفاة، ووصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 19856 حالة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: إننا "سجلنا 186حالة وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الأخيرة؛ ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 860، وسجلنا 3176 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الأخيرة ليصل عدد المصابين الى 19856".

وأضاف فيران: أن "8675 شخصا من مجمل مجموع المصابين يخضعون للعلاج حاليا في المستشفى وإن 2082 منهم حالتهم خطرة".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فرنسا

أخبار تهمك

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

100 ألف "ماسك" يوميا.. تحرك عاجل من الإنتاج الحربي لحماية المصريين من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

أحمد موسى يطالب بفرض حظر تجول لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و 14 دقيقة

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كندا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا"

عاجل.. إصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

لليوم الرابع على التوالي.. ووهان الصينية دون إصابات جديدة بـ"كورونا"

لوميارديا الإيطايلة تسجل 320 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

سنغافورة تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية "ماليا" لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status