فرنسا: تسجيل 186 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال الـ24 الساعة الأخيرة





صرحت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، بأن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في فرنسا وصل إلى 186 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات إلى 860 حالة وفاة، ووصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 19856 حالة.





وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: إننا "سجلنا 186حالة وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الأخيرة؛ ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 860، و سجلنا 3176 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الأخيرة ليصل عدد المصابين الى 19856".





وأضاف فيران: أن "8675 شخصا من مجمل مجموع المصابين يخضعون للعلاج حاليا في المستشفى وإن 2082 منهم حالتهم خطرة".





وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



