رئيس فيفا: علينا أن نستعد للأسوأ

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن على الجميع ضرورة الاستعداد للسيناريو الأسوأ بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.





واعتبر إنفانتينو، أن نشاط كرة القدم لن يُستأنف إلا بعد انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن هذه الأزمة العالمية قد تكون فرصة "لإصلاح" هذه الرياضة من خلال "التراجع خطوة إلى الوراء" بحيث يكون هناك عدد أقل من المباريات، ولكن على مستوى أعلى.





وقال إنفانتينو في تصريحاته لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية :"الصحة تأتي أولاً، ثم كل شيء آخر بعد ذلك، بدون ذعر، لنبقى واضحين، سنلعب مرة أخرى عندما نتمكن من القيام بذلك دون تعريض صحة أي شخص للخطر".





وأضاف :"الاتحادات والبطولات جاهزة لمتابعة توصيات الحكومات ومنظمة الصحة العالمية، أشكر الأطباء والممرضات وجميع الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. إنهم أبطال ".





وتابع :"لقد أظهرنا روح التعاون والتضامن مع أوروبا وأمريكا الجنوبية، الآن، دعونا نفكر في جدول مباريات المنتخبات الوطنية، حول التعديلات المؤقتة والتعويضات للوائح بشأن وضع اللاعبين والانتقالات".





وواصل :"نحن بحاجة لحماية العقود وتكييف فترات التسجيل. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير. لكن ليس لدينا خيار. علينا جميعا أن نقدم تضحيات".





وتابع :"أنا لا أحكم على أي شخص، الفيفا يتعاون بالفعل مع منظمة الصحة العالمية لمدة أربع سنوات لتعزيز أسلوب حياة صحي، لكن هذه حالة طارئة، أطلقنا حملة توعية مع ستة من كبار المدربين يطلبون اتباع خمسة أساليب رئيسية: اليدين، والكوع، والوجه، والمسافة، والاتصال".





وصرح إنفانتينو في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية بقوله "نحن بحاجة إلى دراسة التداعيات العالمية لهذه الأزمة. الموقف الآن صعب، نحن لا نعرف متى تعود الأمور إلى طبيعتها. ولكن دعونا ننظر إلى الفرص؛ ربما يمكننا إصلاح كرة القدم العالمية من خلال التراجع خطوة إلى الوراء؛ بنسق مختلف وعدد أقل من البطولات، ولكن أكثر إثارة للاهتمام".





وأضاف :"ربما يكون هناك عدد أقل من الفرق، ولكن أكثر عدالة؛ عدد أقل من المباريات لحماية صحة اللاعبين، ولكن أكثر عدالة. إنه ليس خيالا علميا، علينا أن نقدر الأضرار، وسنرى كيف سنتعامل معها".





وواصل :"الصحة أولا، ثم كل شيء آخر. وبالنسبة للمديرين التنفيذيين، علينا انتظار الأفضل والاستعداد للأسوأ. ودون ذعر، يجب أن نقول بوضوح، سوف تعود المباريات عندما لا يكون هناك خطرا على صحة أي شخص؛ ويجب على الاتحادات والروابط اتباع توصيات الحكومات".





وأكد إنفانتينو :"لقد أظهرنا روح التعاون والتضامن مع أوروبا وأمريكا الجنوبية. الآن علينا أن نفكر في مواعيد مباريات المنتخبات والقرارات الخاصة بتقنين أوضاع اللاعبين والتعاقدات؛ ينبغي أن نفكر في حماية العقود. لابد من إتخاذ تدابير صارمة، ولكن لا يوجد خيار آخر. سيتعين علينا جميعا تقديم تضحيات".





وتطرق إنفانتينو إلى تعديل بطولة كأس العالم للأندية، التي أصبحت تضم 24 فريقا، ورأى أنها وسيلة فعالة لرفع مستوى كرة القدم العالمية.



