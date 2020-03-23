رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس





حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة، حيث شهدت معظم محافظات مصر اليوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020، رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية على أغلب الطرق الرئيسية، حيث امتدت لسماء القاهرة والجيزة.





حالة الطقس اليوم الإثنين 23 مارس 2020





شهدت حالة الطقس اليوم الإثنين ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بحوال 8 درجات، حيث أعلن خبراء الأرصاد أن طقس القاهرة الكبرى معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة.





كما يشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية ًالغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.





وعن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





درجات الحرارة اليوم الإثنين 23 مارس 2020





أما درجات الحرارة بالقاهرة بلغت: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.





"البيئة" تحذر من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة





وفي نفس السياق، أوضحت وزارة البيئة، أن حالة نوعية الهواء سلبًا بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تظهر نشاط الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والرمال مع إمكانية استمرارها حتى صباح الغد، وفقًا للتقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، وفي إطار متابعة حالة نوعية الهواء.





وحذرت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة وحتى هدوء الرياح.





كما أكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر "واتس آب" على رقم 01222693333





وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.​



