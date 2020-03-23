عاجل - قرار نهائي.. كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عودة حميد أحداد المعار لفريق الرجاء المغربي إلى صفوفالفريق الأبيض عقب نهاية الموسم الجاري









وتحفظ كارتيرون على عودة أحداد للزمالك، في ظل وجود اكثر من لاعب مميز في مركز الجناح وصناعة اللعب، حيث يمتلك الفريق الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم و زيزو وشيكابالا وبامبو واسلام جابر ومصطفى فتحي ويوسف أوباما.









واكد مصدر مقرب من كارتيرون بأنه طلب تأجيل حسم موقف اللاعبين المعارين حتى وضوح الرؤية بخصوص استكمال الموسم الكروي من عدمه في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد.







