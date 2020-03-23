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العاهل الأردني يعلن تشكيل "خلية أزمة" لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:14 م
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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
وكالات
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أعلن ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الإثنين، عن تشكيل لجنة أزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مطالباً مواطنيه بالالتزام بالتعليمات وإجراءات مواجهة الفيروس.

وقال الملك عبد الله: إننا "واثقون من تجاوز الظروف الراهنة، التي تستدعي إجراءات والتزامًا وتعاونًا استثنائيًا".

هذا وأعلنت الحكومة الأردنية، مساء اليوم، تمديد حظر التجوال إلى أجل غير مسمى، مع إغلاق متاجر السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، وتوصيل المستلزمات الغذائية إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا. 

هذا وزاد بشكل مطرد خلال اسبوع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، من 6 حالات إلى 112 حالة دون تسجيل وفيات. 

وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة: بأن "الحكومة رتبت مع البلديات لإيصال ما يكفي من الخبز والمياه واسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة". 

وكان الأردن، قد قررت يوم السبت الماضي، تطبيق حظر تجول على الصعيد الوطني بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة. 

ونشرت السلطات آلاف الجنود عند نقاط التفتيش في المدن الرئيسية للحد من الحركة، قائلة: إن "كثيرين من السكان تجاهلوا مناشدات سابقة بالبقاء في منازلهم". 

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن مخلص المفلح: "ما زال هناك بعض الفئات غير الواعية والمدركة لحجم الخطر الذي يداهمنا، وعلى الرغم من اتخاذ الاجراءات اللازمة إلا انها ما زالت مصرة على ارتكاب المخالفة، وجرى إلقاء القبض على ما يزيد على 800 شخص". 

وقال مدير شؤون الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيج نائب: إن "على السلطات الأردنية أن تلتزم بتعهدها بعدم اختزال الحقوق الأساسية في ظل حالة الطوارئ وضمان أن جميع الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي يشكله الوباء".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا العاهل الأردني الأردن

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