'لسنا جهة فحص'.. أول رد من نقيب المحامين بعد إصابة أعضائها بـ'كورونا'

علق رجائي عطية نقيب المحامين، على واقعة إصابة عدد من أعضاء النقابة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "لسنا جهة فحص ليتم الاطمئنان على المحامين المخالطين للحالات المصبة، وسوف نتخذ الإجراءات بعد مشاورة جموع المحامين".





وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إنه حاليًا في تشاور مع المحامين وأعضاء النقابات الفرعية، في قرار إغلاق النقابة لمدة أسبوعين، وذلك إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن حِزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.





وأضاف: "اللي عايز يعمل تحليل يتطمن على نفسه يعمل، نقابة المحامين مش جهة فحص".





وكان قد أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة، وبحث غلق النقابة أسبوعين للوقابة.





جاء ذلك من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



