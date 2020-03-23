كهنة يشاركون في تعقيم المساجد لمواجهة كورونا (صور)

وفي سياق أخر، عرض الدكتور مينا ثابت منسق مجلس الأراخنة والحكماء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة وصلته من أحد الآباء الرهبان بأحد الأديرة المصرية، مؤكدا رغبة رهبان الأديرة، ومنهم الأطباء والصيادلة التطوع الفورى، فى أماكن الحجر الصحى عالية الخطورة لخدمة للوطن وأهله.





وجاء نص الرسالة: "عندما سمع أب رهبان العالم كله الأنبا انطونيوس بضيقة الشعب ترك خلوته فى الصحراء المصرية، ونزل للتو للخدمة فى العالم معضدا الناس بقدوته وشجاعته ومثاله ونحن ابناؤه غير المستحقين، وإن كنا تركنا العالم كله لنعبد إلهنا ليل نهار مصلين لأجل خلاصنا وخلاص العالم إلا أننا نضع أنفسنا رهن إشارة الوطن والكنيسة لنخدم فى جميع أماكن الحجر الصحى، بعضنا أطباء وبعضنا صيادلة على أتم استعداد للعمل والخدمة تحت أقدام القديسين من المرضى مسلمين ومسيحيين، مساعدين الأبطال من الأطباء والتمريض فى هذه الأماكن المقدسة بالبذل والمحبة".





وأضاف "لا نظن أننا أهلا لننال إكليل الشهادة فائق العظمة ولا رغبة لنا فى أى افتخار كاذب، بل نرجو ألا يعلم أحد أسمائنا وأن ترسلونا لنخدم فى الأماكن التى قد لا يرغب البعض من أصحاب الأسر والأطفال أن يذهبوا إليها لو أتيحت لهم الفرصة، وهذا حقهم الكامل بينما نحن تركنا الأهل ونذرنا أنفسنا لمثل هذه الخدمة، طالبين صلوات الجميع لأجلنا كما نصلى أيضا لكم ليل نهار أن يحفظكم الرب واحباؤكم من كل سوء وأن ينجى بلادنا الحبيبة والعالم كله من كل شر".





وطلب ثابت من قداسة البابا تواضروس الثانى أن ينظر إلى هذه الرسالة المملوءة من الأمانة المسيحية والمقدمة إليه من ابناؤه الرهبان.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، اليوم الإثنين، صورا لاباء كهنة يشاركون في تعقيم المساجد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقامت فرق من الكنائس بتطهير مسجد أحباب المُصطفي، كما قام الفريق الذي قاده مجموعة من الكهنة بتعيقم باقي دور العبادة من الكنائس والمساجد.