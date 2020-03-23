Advertisements
Advertisements
Advertisements

كهنة يشاركون في تعقيم المساجد لمواجهة كورونا (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:30 م
Advertisements
كهنة
كهنة
حازم رفعت
Advertisements
تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، اليوم الإثنين، صورا لاباء كهنة يشاركون في تعقيم المساجد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت فرق من الكنائس بتطهير مسجد أحباب المُصطفي، كما قام الفريق الذي قاده مجموعة من الكهنة بتعيقم باقي دور العبادة من الكنائس والمساجد.

وفي سياق أخر، عرض الدكتور مينا ثابت منسق مجلس الأراخنة والحكماء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة وصلته من أحد الآباء الرهبان بأحد الأديرة المصرية، مؤكدا رغبة رهبان الأديرة، ومنهم الأطباء والصيادلة التطوع الفورى، فى أماكن الحجر الصحى عالية الخطورة لخدمة للوطن وأهله.

وجاء نص الرسالة: "عندما سمع أب رهبان العالم كله الأنبا انطونيوس بضيقة الشعب ترك خلوته فى الصحراء المصرية، ونزل للتو للخدمة فى العالم معضدا الناس بقدوته وشجاعته ومثاله ونحن ابناؤه غير المستحقين، وإن كنا تركنا العالم كله لنعبد إلهنا ليل نهار مصلين لأجل خلاصنا وخلاص العالم إلا أننا نضع أنفسنا رهن إشارة الوطن والكنيسة لنخدم فى جميع أماكن الحجر الصحى، بعضنا أطباء وبعضنا صيادلة على أتم استعداد للعمل والخدمة تحت أقدام القديسين من المرضى مسلمين ومسيحيين، مساعدين الأبطال من الأطباء والتمريض فى هذه الأماكن المقدسة بالبذل والمحبة".

وأضاف "لا نظن أننا أهلا لننال إكليل الشهادة فائق العظمة ولا رغبة لنا فى أى افتخار كاذب، بل نرجو ألا يعلم أحد أسمائنا وأن ترسلونا لنخدم فى الأماكن التى قد لا يرغب البعض من أصحاب الأسر والأطفال أن يذهبوا إليها لو أتيحت لهم الفرصة، وهذا حقهم الكامل بينما نحن تركنا الأهل ونذرنا أنفسنا لمثل هذه الخدمة، طالبين صلوات الجميع لأجلنا كما نصلى أيضا لكم ليل نهار أن يحفظكم الرب واحباؤكم من كل سوء وأن ينجى بلادنا الحبيبة والعالم كله من كل شر".

وطلب ثابت من قداسة البابا تواضروس الثانى أن ينظر إلى هذه الرسالة المملوءة من الأمانة المسيحية والمقدمة إليه من ابناؤه الرهبان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيس بوك فيروس كورونا تعقيم المساجد الكنائس

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

100 ألف "ماسك" يوميا.. تحرك عاجل من الإنتاج الحربي لحماية المصريين من كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

أحمد موسى يطالب بفرض حظر تجول لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أديرة الأنبا بولا والبراموس والأنبا بيشوى تمنع الزيارات بسبب كورونا

أندريه زكي يُناشد رؤساء المذاهب الإنجيلية بتعليق كل الأنشطة الكنسية

بالغلق وتعليق الأنشطة والقداسات.. كنائس مصر تحاصر كورونا

لاحترازات كورونا.. الدير الأبيض بسوهاج يُعلن غلق أبوابة امام الزوار

أسقف نجع حمادي يُقرر غلق جميع كنائس الإيبارشية ١٥ يومًا

شاهد.. كنائس ملوي في المنيا أبوابها مُغلقة وخالية من المُصليين ( صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status