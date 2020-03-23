الأوقاف تحرر محضرًا ضد مواطن قام بكسر باب المسجد عنوة

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ورئيس غرفة عمليات رصد مخالفات قرار غلق المساجد، إن من يخالف القرار ويفتح المسجد يعرضه نفسه للخطر.



وأوضح "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن المخالفات تعد على الأصابع، ولكنها لا ترقى أن تكون ظاهرة في الظروف الراهنة.



وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: " قرارات حاسمة بالفصل لأي إمام يخالف قرار غلق المساجد، ويتم تحرير محضر كما فعلوا مع أحد المواطنين الذي قام بكسر باب المسجد عنوة للصلاة".



وأكد أن إجراءات الوزارة للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، متابعًا: "عما قريب ستزول هذه الغمة، وسنعود لمساجدنا".



يذكر أن الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ورئيس غرفة عمليات رصد مخالفات قرار غلق المساجد، قال إن تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا مزعج للغاية، وخطير للغاية، لافتًا إلى أنها أعلنت عن 100 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا في 4 أيام.



وأوضح "طايع"، أن قرار إغلاق المساجد يأتي وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية والصحة المصرية.



ووجه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رسالة للمواطنين، قائلًا: "التزموا بيوتكم، ولا تخرجوا منها، والتزموا بالإجراءات الوقائية اللازمة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية".





هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





