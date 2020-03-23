الكويت تعلق النشاط الرياضي حتى سبتمبر بسبب كورونا

قررت الكويت اليوم الاثنين بشكل رسمي تمديد تعليق النشاط الرياضي كاملاً حتى سبتمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق بين اللجنة الثلاثية المشكّلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية.





ونقلت وكالة أنباء "كونا" الكويتية عن حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية قوله، إنه بعد تدارس الوضع الصحي في البلاد وبناء على توجيهات وتوصيات السلطات الصحية تم تأجيل النشاط إلى شهر سبتمبر المقبل.



