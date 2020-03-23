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الكويت تعلق النشاط الرياضي حتى سبتمبر بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:25 م
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بوابة الفجر
وكلات
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قررت الكويت اليوم الاثنين بشكل رسمي تمديد تعليق النشاط الرياضي كاملاً حتى سبتمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق بين اللجنة الثلاثية المشكّلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية.

ونقلت وكالة أنباء "كونا" الكويتية عن حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية قوله، إنه بعد تدارس الوضع الصحي في البلاد وبناء على توجيهات وتوصيات السلطات الصحية تم تأجيل النشاط إلى شهر سبتمبر المقبل.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أسد تقي ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب مدير الهيئة الدكتور صقر الملا وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم ومشاركة وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا.
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