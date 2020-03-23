أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 23/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "جوتيريش" يدعو إلى وقف جميع الحروب حول العالم

أخبار عاجلة الآن || "جوتيريش" يدعو إلى وقف جميع الحروب حول العالم

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين، إلى وقف إطلاق نار فوري على مستوى العالم؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".









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