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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:19 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 23/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "جوتيريش" يدعو إلى وقف جميع الحروب حول العالم
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين، إلى وقف إطلاق نار فوري على مستوى العالم؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بـ"كورونا"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مساء الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلى 335 شخصا، عقب تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تعافي أكبر مريضة في إيطاليا من فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
تعافت سيدة مسنة في إيطليا تدعى ألما كلارا كورسينيبو (95 عاما) من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أودى بحياة الآلاف من مواطنيها، وبذلك أصبحت أكبر شخص في إيطاليا يتعافى من الفيروس.
 
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الكلمات المفتاحية

وفاة كورونا فيروس كورونا جوتيريش بريطانيا إيطاليا

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