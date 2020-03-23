نقيب المحامين :أهلا وسهلا بالتكتلات الشبابية في النقابة

قال رجائي عطية نقيب المحامين إنه يؤيد التكتلات الشبابية طالما يتوافق مع العمل النقابي، مطالب الشباب بأن ينضمون إلى أمانة الشباب المسؤولة عن التكتلات الشبابية".



وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي ايمن عطا الله ببرنامج "الافوكاتو "، المذاع عبر فضائية "النهار، أنه يجب اختيار الأفضل ومتوافق مع المصلحة العامة بالنقابة، متابعًا: "أنا لا احب التصادم وأفصح صدري للمصلحة العامة بالنقابة.. أنا مش جاي النقابة عشان امسك لهم العصا وأفصح صدري للشباب وفكرهم الواعي".



وأشار نقيب المحامين إلى أنه لم يتهرب يومًا من تنفيذ الأحكام، مؤكد أن الأحكام واجبة الاحترام.



وأوضح: "قبل تنفيذ الأحكام مراجعة موقف الممارس ولكن في الأول تنفيذ الحكم الصادر من القضاء وبعد ذلك أراجع الحكم وان ثبت أنه ممارس بالجداول العامة بالنقابة هعظم موقفه ويستكمل، وان ثبت بعدم ممارسة المحاماة سوف اصدر قرارا جديدا بشطب اسمه من الجداول".

