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خبير: البورصة المصرية الأولى على العالم في تحقيق الأرباح

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:13 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن الفرحة غمرت البورصة اليوم، لافتًا إلى أن معظم الاسهم قفزت بشكل كبير، وأكثر من 70 سهمًا حققا أعلى نسبة نمو في الأسعار.

وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن جميع مؤشرات البورصة ارتفعت اليوم، مما أدى لفرحة عارمة بين صفوف المستثمرين في البورصة.

ولفت إلى أن البورصة المصرية هي الأولى على مستوى العالم في تحقيق نسبة النمو وتحقيق الأرباح، وهذا الأمر ناتج من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم البورصة المصرية بـ20 مليار جنيه.



قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، وهو ما ورد في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

وأوضحت بلومبرج أن مؤشر EGX30 قد ارتفع بنسبة 6.8% بعد فترة قصيرة من افتتاح البورصة اليوم فى القاهرة، ليمدد الزيادة بنسبة 5.9% التى شهدتها الجلسة السابقة. وارتفع البنك التجارى الدولى والشركة الشرقية SAE 5% و10% على التوالى، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر.

وأشارت بلومبرج إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعد إغلاق البورصة أمس الأحد قال إنه سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر.


وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.31% ليصل إلى مستوى 1021 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 588 نقطة.

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