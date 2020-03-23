عاجل.. إصابة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إصابة فيرناندو مارتين الفاريز رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ألفاريز علم بإصابته بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وان حالته الصحية خطيرة في الساعات الماضية.



ودخل رئيس نادي ريال مدريد السابق العناية المشددة في الساعات الأخيرة بعد إصابته بهذا الفيروس المستجد.



وتولى ألفاريز رئاسة فريق ريال مدريد ما بين فبراير 2006 ألى أبريل من نفس العام بشكل مؤقت.



الجدير بالذكر أن لورنزو سانز رئيس ريال مدريد السابق أيضا قد توفى منذ أيام قليلة بعد إصابته بهذا الفيروس.





