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لاعب ألماني يكشف كواليس إصابته المُخيفة بـ "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:09 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تحدث لوكا كيليان، أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس كورونا بأنه شعر عن كواليس إصابته بالوباء قبل أن يتعافي منه كليًا.

وقال كيليان لاعب بادربورن متذيل ترتيب دوري بوندسليغا في مقابلة نشرتها صحيفة "فستفالن بلات" المحلية الاثنين "بدأت الامور في العاشر من مارس مع شعور بحساسية في الحلق. وفي اليوم التالي، بدات اشعر باوجاع في الرأس لكني واظبت على التمارين".

وتابع "وفي 12 مارس بدأت اشعر صعوبة في التنفس ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي. حرارة مع رجفة قوية. في تلك اللحظة شعرت فعلا بالخوف للمرة الاولى. استمر الامر لأربعة ايام قبل ان تنخفض حرارتي ثم بدأت اشعر بتحسن تدريجي من يوم الى يوم".

وناشد اللاعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد وقال في هذا الصدد "استطيع الان ان اتقاسم تجربتي، فانا رياضي وفي حالة صحية جيدة لكن توجب علي ان اكافح بقوة هذا الفيروس. بالنسبة الى الاشخاص الذين يعانون من امراض معينة، فان ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم".

ولم يدخل كيليان المستشفى للعلاج لان والدته ممرضة وقد اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة دورتموند وختم قائلا "لو بقيت وحيدا في بادربورن لكنت ذهبت إلى المستشفى".

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