محمد حماقي يعلن انضمامه لتحدي الخير

تكفل الفنان محمد حماقي، بعدد من الأسر المصرية المتضررة من فيروس كورونا، من خلال نشر صورة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وصرح حماقي، خلال الصورة قائلًا: "ردًا على المبادرات الهادفة اللي نادى بها كثير من زمايلي لمساعدة الناس المتضررة من الظروف الحالية والإجراءات اللي كلنا متفقين علي ضرورة التزامنا بيها وتجنب الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى".



وأضاف:"انا ابتديت أشارك بالفعل ويمكن أنا متعود دائمًا أشارك من غير ما أعلن، بس المرة دي قلت لازم أرد واشكر كل اللي دعوني للمشاركة واللي اتبنوا أي مبادرات للتكافل الأجتماعي".



وأختتم: "وياريت كل واحد مقتدر يبدأ بالناس اللي حوليه ويشوف مين منهم متضرر من الظروف الحالية ويدعمهم على قد ما يقدر لحد ما ربنا يعدي الفترة دي بسلام علينا كلنا".



وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"خليك في البيت".



يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي، ألبوم "كل يوم من ده"، الذي كان يتضمن عشرين أغنية منهم "يا ستار، وراسمك في خيالي، ويزلزل، من البداية"، وتعاون من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وعمرو مصطفى ونادر حمدي.