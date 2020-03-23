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أحمد موسى يطالب بفرض حظر تجول لمكافحة "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:08 م
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احمد موسى
احمد موسى
داليا الحسين
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طالب الإعلامي أحمد موسى، بفرض حظر تجول من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الدول العربية فرضت حظر التجول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر والسودان والعراق والكويت ولبنان والأردن وسلطنة عمان.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن عدد كبير من الدول الأجنبية فرضت حظر التجول إيضا بالإضافة إلى نزول الجيش لتأكد من تطبيق حظر التجول مثل أمريكا وفرنسا.

وتابع: "يجب تطبيقه في مصر لأن الشعب المصري غير ملتزم، ولا يشعر بالخطورة وأن هذا المرض قد يقضي على حياته"، لافتا إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا حوالي 600 شخص خلال 24 ساعة فقط.

وتابع: "لابديل عن فرض حظر التجول، لأن التجمعات مازالت موجودة"، متابعًا: "شخص واحد مريض يستطيع أن يتسبب في إصابة 3500 شخص"، معقًبا: "الموضوع مش هزار.. والدولة عملت اللي عليها واتخذت الإجراءات كلها".

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 15 حالة

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