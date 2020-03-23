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قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:06 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل نهائيي بطولتي دوري ابطال اوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

ونشر اليويفا بيانا رسميا منذ قليل عبر الموقع الرسمي له، وأيضا تم الإعلان عن تأجيل نهائي دوري ابطال اوروبا للسيدات في ذات القرار.

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن إنهاء جميع البطولات الأوروبية في شهر مايو المقبل، ولكن انتشار فيروس كورونا بشكل كبير جعلهم يتراجعوا عن لعب تلك المباريات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن لا يوجد حتى الآن موعد محدد لخوض تلك المباريات، وشكل اليوقيا ورشة عمل تدرس المواعيد المتاحة لإقامة تلك اللقاءات.

وسوف يقام نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول، بينما يقام نهائي الدوري الأوروبي على ملعب إنيرجا جادينسك في بولندا.
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