Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل وزارة الصحة بالشرقية: لا إصابات بفيروس كورونا في المحافظة حتى الآن

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:01 م
Advertisements
هشام مسعود
هشام مسعود
علي نبوي
Advertisements
قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه لا يوجد حتى الآن وجود أي إصابة بفيروس كورونا في محافظة الشرقية.

وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ"الفجر" بأن المديرية لم تتبقى حتى هذه اللحظة أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

وتابع وكيل الوزارة :"بأنه يطالب كافة المواطنين في المحافظة بالبقاء في منازلهم حتى يتسنى للمتخصصين السيطرة على هذا الفيروس والحد من انتشاره".

وواصل :"مستشفيات الشرقية على أتم الاستعداد لمواجهة هذا الفيروس وإن شاء الله تمر هذه المحنة وتسير الأمور على خير".

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أمس شفاء ٥٦ حالة من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل، وارتفاع الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى ٧٤ حالة.
Advertisements

أخبار تهمك

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

100 ألف "ماسك" يوميا.. تحرك عاجل من الإنتاج الحربي لحماية المصريين من كورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عرض الزمالك يلوح في الأفق.. حسام عاشور يحسم مصيره من الاعتزال

منذ أقل من ساعتين

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ ساعة

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status