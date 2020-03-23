وكيل وزارة الصحة بالشرقية: لا إصابات بفيروس كورونا في المحافظة حتى الآن

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه لا يوجد حتى الآن وجود أي إصابة بفيروس كورونا في محافظة الشرقية.



وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ"الفجر" بأن المديرية لم تتبقى حتى هذه اللحظة أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".



وتابع وكيل الوزارة :"بأنه يطالب كافة المواطنين في المحافظة بالبقاء في منازلهم حتى يتسنى للمتخصصين السيطرة على هذا الفيروس والحد من انتشاره".



وواصل :"مستشفيات الشرقية على أتم الاستعداد لمواجهة هذا الفيروس وإن شاء الله تمر هذه المحنة وتسير الأمور على خير".



الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أمس شفاء ٥٦ حالة من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل، وارتفاع الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى ٧٤ حالة.