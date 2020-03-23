Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة العالمية تحذر من استخدام أدوية لم تُختبر لعلاج فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:54 م
Advertisements
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
الفجر
Advertisements
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن استعمال أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج فيروس كورونا قد يصنف تحت شعار "الآمال الكاذبة".

وأكد "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن "البقاء في المنزل إجراء دفاعي ولكن يتحتم علينا الهجوم على فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حول العالم إلى أكثر من ٣٠٠ ألف حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 15 حالة

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عرض الزمالك يلوح في الأفق.. حسام عاشور يحسم مصيره من الاعتزال

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ ساعة الا ربع

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

100 ألف "ماسك" يوميا.. تحرك عاجل من الإنتاج الحربي لحماية المصريين من كورونا (فيديو)

منذ ساعة

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ ساعة

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 54 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

محافظ الجيزة: نركز على منظومة النظافة للوقاية من فيروس كورونا

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر التجول في مصر: "هنفارق أحبابنا"

عمرو أديب: "مفيش حد في العالم قعد في بيته طواعية"

أديب عن لقاح كورونا: فاضل سنة يعني شتا تاني في الدور التحتاني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status