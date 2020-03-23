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مسؤولو مالية مجموعة العشرين يسعون لتحرك مشترك لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:47 م
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مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
وكالات
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اتفق وزارء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع افتراضي دعت له الرياض، على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية.

وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة في بيان اليوم الاثنين، الإعداد لقمة افتراضية لقادة دول المجموعة برئاسة السعودية "خلال أيام قليلة".

وبحث المجتمعون دور صندوق النقد والبنك الدوليين وجهات الإقراض الثنائي ومتعدد الأطراف في معالجة مخاطر الديون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

واتفقوا على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية، وعلى وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تتضمن إجراءات فردية وجماعية.


,شاركت دولة الإمارات اليوم في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات مجموعة العشرين "G20"، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف بحث سبل توحيد الجهود الدولية للتصدي لمخاطر وباء "كوفيد - 19 " والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة والعالم.

وأكد  عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية - الذي مثل الدولة في الاجتماع - ضرورة عقد الاجتماعات وخاصة في مثل هذا الوقت الذي يشهده العالم أجمع بسبب انتشار وباء " كوفيد - 19 " مما يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية ..مشيرا إلى أن حكومة دولة الإمارات اتخذت كافة التدابير اللازمة للتخفيف من آثار انتشار الوباء ودعم الشركات والأفراد.

ولفت إلى أن الإمارات قامت باتخاذ تدابير السياسة النقدية والمالية لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى جميع التدابير الوقائية اللازمة حرصا على الصحة العامة.

وأوضح أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين يشكل منصة تتيح لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية فرصة الحوار وبحث سبل مواجهة تبعات وباء " كوفيد - 19 "، حيث أن الوضع الراهن يطلب توحيد جهود كافة الأطراف لتجاوز والتغلب على هذه الأزمة لضمان استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية وضمان الاستقرار المالي.

وناقش الاجتماع الحلول والسياسات المتبعة لحماية المجتمعات والاقتصاد العالمي بناءً على الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية من الدول المشاركة، والآثار المترتبة على انتشار وباء " كوفيد - 19 " وتداعياته على الاقتصاد والمجتمع المحلي والإقليمي والعالمي.

كما تم خلال الاجتماع عرض السياسات المالية الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لمكافحة الوباء ودعم الأفراد والأعمال داخل الدولة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين جاء انطلاقاً من دعوة المملكة العربية السعودية، وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين هذا العام.
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مجموعة العشرين فيروس كورونا تفشي الفيروس تداعيات فيروس كورونا احترازي

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