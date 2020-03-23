عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

اقتحم مسئولو نادي الزمالك صفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.









ودخل نادي الزمالك في مفاوضات لضم جناح المقاولون العرب بعد إشادة كبيرة من قبل جهاز الكرة بالقلعة البيضاء فى ظل قدرات اللاعب الكبيرة ما يمكنه من اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب.









وكانت إدارة النادي الأهلي طاهر قد وضعت طاهر محمد طاهر مهاجم بديل محتمل لفشل التعاقد مع رمضان صبحي من نادى هيديرسفيلد الإنجليزى والتي تنتهى فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري حيث أن مجلس القلعة الحمراء لن يستطيع دفع القيمة المالية النهاية لشراء صبحي.



