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الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:44 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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فتح مسؤولو النادي الأهلي، خط مفاوضات جديد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، من أجل عودته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضعت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي، على رأس الأولويات للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي، دخل في مفاوضات بوقت سابق مع اللاعب وعرض مبلغ 9 ملايين جنيه سنويًا بالإضافة إلى حملة دعائية، من أجل الموافقة على العودة للتتش.

ورفض حجازي العرض المقدم من إدارة القلعة الحمراء، مفضلًا الاستمرار في الملاعب الأوروبية لفترة أخرى، مع منحه وعد بتمثيل القلعة الحمراء فور عودته.

ويسعى المارد الأحمر، في تدعيم خط دفاعه بالموسم الحديد بناء على أوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب كثرة إصابات مدافعيه بالموسم الجاري.
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