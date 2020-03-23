Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد 17 جولة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
شهدت المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، إقامة 17 جولة، قبل فترة التوقف الحالية، للمسابقة، بسبب فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" بالأرقام حصاد المجموعة الثانية - مجموعة القاهرة - على مدار 17 جولة، حيث شهدت المجموعة إقامة 102 مباراة، شهدوا 63 فوز، حيث لعبت الارض مع أصحابها في 31 انتصار، وفاز الضيوف في 32 مباراة.

وخيّم التعادل على 39 مواجهة، بواقع 19 تعادل سلبياً، و15 تعادل بنتيجة 1/1، و5 تعادلات 2/2.

كانت حصيلة الأهداف 198 هدف، مقسمة لـ 105 هدف لاصحاب الأرض، مقابل 93 هدف للضيوف.

تقاسم سيراميكا والداخلية وبيروجت الأكثر فوزاً برصيد 8 مباريات، بينما الزرقا أقل فوزاً في مباراة وحيدة، في حين أكثر فريق تعادل هو المريخ برصيد 9 تعادلات.

يملك الداخلية أقوى هجوم برصيد 26 هدف ، بينما الزرقا أقل هجوم بواقع 10 أهداف، بينما دفاع بتروجت الأقوى لم يستقبل سوى 9 أهداف فقط، بينما دفاع الزرقا الأضعف برصيد 27 هدف في مرماه.

المباراة الأكثر تهديفأ مبارا الداخلية وضيفه الزرقا وانتهت بفوز الداخلية بخمسة أهداف مقابل هدفين.

شهدت المجموعة تسجيل هاتريك 3 مرات عن طريق :

1- محمود طلعت لاعب الداخلية في لقاء الزرقا
2- صلاح حلاوه لاعب كوكا كولا في لقاء المريخ
3- محمود السيد لاعب النصر في لقاء منتخب السويس

أهداف المجموعة الثانية

1- الأسبوع الأول 9 أهداف
2- الأسبوع الثاني 14 هدف
3- الأسبوع الثالث 12 هدف
4- الأسبوع الرابع 11 هدف.
5- الأسبوع الخامس 6 أهداف
6- الاسبوع السادس 14 هدف
7- الأسبوع السابع 11 هدف
8- الأسبوع الثامن 7 أهداف
9- الأسبوع التاسع 15 هدف
10- الأسبوع العاشر 8 أهداف
11- الأسبوع الحادى عشر 11 هدف
12- الأسبوع الثاني عشر 10 أهداف
13- الأسبوع الثالث عشر 14 هدف
14- الأسبوع الرابع عشر 16 هدف
15- الأسبوع الخامس عشر 11 هدف
16- الأسبوع السادس عشر 11 هدف
17- الأسبوع السابع عشر 12 هدف

هدافي المجموعة الثانية

يتصدر قائمة الهدافين محمود السيد لاعب النصر برصيد 8 أهداف.

- محمود صابر 7 أهداف
- أحمد غنيم 7 أهداف
- محمود طلعت 7 أهداف
- على حسين 7 أهداف
- شادى حسين 6 أهداف
2- أكرم عبد ربه 6 أهداف
1- شريف أشرف 5 أهداف
2- ابراهيما فاى 5 أهداف
3- إيهاب فؤاد 5 أهداف
4- محمود اجوجو 5 أهداف
1- حسين حمدي 4 أهداف
1- إسماعيل بامبا 3 أهداف
2- عبد العزيز السيد 3 أهداف
3- على شوقى 3 أهداف
4- محمد السيد شيكا 3 أهداف
5- خالد عبد الرازق 3 أهداف
6- مصطفى زيكو 3 أهداف
7- محمد خالد 3 أهداف
8- أحمد بندق 3 أهداف
9- صلاح حلاوه 3 أهداف
10- عبد الله ناصر 3 أهداف

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

100 ألف "ماسك" يوميا.. تحرك عاجل من الإنتاج الحربي لحماية المصريين من كورونا (فيديو)

منذ ساعة

عرض الزمالك يلوح في الأفق.. حسام عاشور يحسم مصيره من الاعتزال

منذ أقل من ساعتين

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ ساعة الا ربع

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status