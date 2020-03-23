حصاد 17 جولة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني

شهدت المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، إقامة 17 جولة، قبل فترة التوقف الحالية، للمسابقة، بسبب فيروس كورونا.



ويستعرض "الفجر الرياضي" بالأرقام حصاد المجموعة الثانية - مجموعة القاهرة - على مدار 17 جولة، حيث شهدت المجموعة إقامة 102 مباراة، شهدوا 63 فوز، حيث لعبت الارض مع أصحابها في 31 انتصار، وفاز الضيوف في 32 مباراة.



وخيّم التعادل على 39 مواجهة، بواقع 19 تعادل سلبياً، و15 تعادل بنتيجة 1/1، و5 تعادلات 2/2.



كانت حصيلة الأهداف 198 هدف، مقسمة لـ 105 هدف لاصحاب الأرض، مقابل 93 هدف للضيوف.



تقاسم سيراميكا والداخلية وبيروجت الأكثر فوزاً برصيد 8 مباريات، بينما الزرقا أقل فوزاً في مباراة وحيدة، في حين أكثر فريق تعادل هو المريخ برصيد 9 تعادلات.



يملك الداخلية أقوى هجوم برصيد 26 هدف ، بينما الزرقا أقل هجوم بواقع 10 أهداف، بينما دفاع بتروجت الأقوى لم يستقبل سوى 9 أهداف فقط، بينما دفاع الزرقا الأضعف برصيد 27 هدف في مرماه.



المباراة الأكثر تهديفأ مبارا الداخلية وضيفه الزرقا وانتهت بفوز الداخلية بخمسة أهداف مقابل هدفين.



شهدت المجموعة تسجيل هاتريك 3 مرات عن طريق :



1- محمود طلعت لاعب الداخلية في لقاء الزرقا

2- صلاح حلاوه لاعب كوكا كولا في لقاء المريخ

3- محمود السيد لاعب النصر في لقاء منتخب السويس



أهداف المجموعة الثانية



1- الأسبوع الأول 9 أهداف

2- الأسبوع الثاني 14 هدف

3- الأسبوع الثالث 12 هدف

4- الأسبوع الرابع 11 هدف.

5- الأسبوع الخامس 6 أهداف

6- الاسبوع السادس 14 هدف

7- الأسبوع السابع 11 هدف

8- الأسبوع الثامن 7 أهداف

9- الأسبوع التاسع 15 هدف

10- الأسبوع العاشر 8 أهداف

11- الأسبوع الحادى عشر 11 هدف

12- الأسبوع الثاني عشر 10 أهداف

13- الأسبوع الثالث عشر 14 هدف

14- الأسبوع الرابع عشر 16 هدف

15- الأسبوع الخامس عشر 11 هدف

16- الأسبوع السادس عشر 11 هدف

17- الأسبوع السابع عشر 12 هدف



هدافي المجموعة الثانية



يتصدر قائمة الهدافين محمود السيد لاعب النصر برصيد 8 أهداف.



- محمود صابر 7 أهداف

- أحمد غنيم 7 أهداف

- محمود طلعت 7 أهداف

- على حسين 7 أهداف

- شادى حسين 6 أهداف

2- أكرم عبد ربه 6 أهداف

1- شريف أشرف 5 أهداف

2- ابراهيما فاى 5 أهداف

3- إيهاب فؤاد 5 أهداف

4- محمود اجوجو 5 أهداف

1- حسين حمدي 4 أهداف

1- إسماعيل بامبا 3 أهداف

2- عبد العزيز السيد 3 أهداف

3- على شوقى 3 أهداف

4- محمد السيد شيكا 3 أهداف

5- خالد عبد الرازق 3 أهداف

6- مصطفى زيكو 3 أهداف

7- محمد خالد 3 أهداف

8- أحمد بندق 3 أهداف

9- صلاح حلاوه 3 أهداف

10- عبد الله ناصر 3 أهداف



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

