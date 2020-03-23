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برشلونة يلجأ لخطة "ويبستر" لضم نيمار

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لإسترداد نجمه البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويحاول برشلونة إستخدام كافة الوسائل الممكنة لإستعادة نيمار، الذي غادر الفريق الكتالوني في صيف عام 2017 نحو باريس.

وبحسب شبكة ESPN، فإن إدارة النادي الكتالوني ستلجأ للمادة رقم 17 من قوانين الفيفا، لضم نيمار.

وتنص المادة على أن اللاعبين الذين بلغت أعمارهم 28 عاماً يستطيعون تقرير مصيرهم وإختار وجهة أخرى، حتى لو أصرت فرقهم الحالية على عدم بيعهم، مع دفع باقي مدة التعاقد.

وكان أول إستخدام للقانون في أوروبا، حين إنتقل اللاعب الإسكتلندي أندي ويبستر لفريق ويجان أتليتيك الإنجليزي قادماً من صفوف هآرتس الإسكلتندي عام 2006، وعرفت من وقتها بـ"قضة ويبستر".

وقرر رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو اللجوء لهذا السلاح، بعد عقد مشاورات عديدة مع بعض المحامين المقربين من النادي.

وينتهي تعاقد نيمار مع النادي الباريسي في صيف 2022، وحاول خلال الصيف الماضي إقناع ناديه بتركه يرحل لبرشلونة، ولكن دون جدوى.

وإنتقل نيمار لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل مبلغ 222 مليون يورو في أغلى صفقة إنتقال للاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

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