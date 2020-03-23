'الصحفيين' تخصص رقم لبلاغات الإصابة بـ'كورونا'

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن تلقي اللجنة، من خلال أرقام هواتفها المعلنة، ورقم الواتس آب 01288888720 على مدار الساعة، أية بلاغات خاصة بالاشتباه في إصابة صحفي أو أحد أفراد أسرته بفيروس "كوڤيد-19" المعروف بـ"كورونا"، للتعامل مع ذلك على وجه السرعة، واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وقال في تصريحات صحفية، إنه سيتم التعامل مع أية حالة يشتبه في إصابتها وفق بروتكول منظمة الصحة العالمية، لحمايتها وفحص المخالطين، وتوفير الرعاية الطبية.





ودعت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، جميع المؤسسات الصحفية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، لحماية الزملاء الصحفيين في مواجهة فيرس "كوڤيد -19" أو "كورونا".





وأكد "عبدالمجيد" ضرورة تخفيض عدد الصحفيين المتواجدين في "الشيفت" الواحد، من خلال إمكانية العمل "أونلاين" للمتبقين.



