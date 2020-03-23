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'الصحفيين' تخصص رقم لبلاغات الإصابة بـ'كورونا'

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:32 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن تلقي اللجنة، من خلال أرقام هواتفها المعلنة، ورقم الواتس آب 01288888720 على مدار الساعة، أية بلاغات خاصة بالاشتباه في إصابة صحفي أو أحد أفراد أسرته بفيروس "كوڤيد-19" المعروف بـ"كورونا"، للتعامل مع ذلك على وجه السرعة، واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال في تصريحات صحفية، إنه سيتم التعامل مع أية حالة يشتبه في إصابتها وفق بروتكول منظمة الصحة العالمية، لحمايتها وفحص المخالطين، وتوفير الرعاية الطبية.

ودعت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، جميع المؤسسات الصحفية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، لحماية الزملاء الصحفيين في مواجهة فيرس "كوڤيد -19" أو "كورونا".

وأكد "عبدالمجيد" ضرورة تخفيض عدد الصحفيين المتواجدين في "الشيفت" الواحد، من خلال إمكانية العمل "أونلاين" للمتبقين.

ودعا "عبدالمجيد" إلى توفير المؤسسات الصحفية، الأقنعة الواقية والمطهرات وأدوات الوقاية، للصحفيين الذين يضطرون للخروج يوميًا، سواء لتأدية العمل ميدانيًا، أو لتأدية العمل في "شيفتات" بمقرات المؤسسات.
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