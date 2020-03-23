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وزيرة التخطيط: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي وإستباقي

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:32 م
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هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن  كورونا أزمة عالمية جاءت في توقيت غير مسبوق، لا تقل عن أزمة الكساد الكبير الذي اجتاح العالم عام 2008، لكون تداعيات الأزمة غير واضحة، ولها تداعيات اقتصادية ومالية على جميع دول العالم.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي وإستباقي، سواء في الإجراءات الصحية والاحترازية.

وتابعت: "كورونا سيتسبب في تباطؤ التجارة الدولية وحركة النقل والطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا، سيناريو متفائل والثاني متشائم والثالث الأسوء، السيناريو الثالث يكون بانتهاء الفيروس بنهاية عام 2020، منوهة بأن انخفاض سعر البترول فرصة لتوطين الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقديم تسهيلات لدعم للقطاع الصناعي".

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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