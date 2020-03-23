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جولات ميدانية من 'الأعلى للإعلام' بالصحف للتأكد من الالتزام باشتراطات الصحة ضد 'كورونا'

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:26 م
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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ورود عدة شكاوى من العاملين ببعض القنوات والصحف الخاصة والحزبية، بشأن عدم مراعاة الاشتراطات الطبية والصحية، وعدم تخفيف عدد العمالة بهذه المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وناشد المجلس في بيان له، كافة هذه المؤسسات، القيام بالتطهير والتعقيم لكافة أرجائها، وتخفيف العمالة بها بالتناوب بين العاملين، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه السيدات منهم، خاصة اللائي لديهن أطفال عمرهم اقل من إثني عشر عامًا.

وقال المجلس في بيانه، إن أعضائه سيقومون بجولات ميدانية لهذه المؤسسات، للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات، وذلك حرصًا على صحة العاملين، ومواجهة أي تهاون في هذا الشأن.
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