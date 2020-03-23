بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

استقر مسئولو النادي الأهلي على بديل أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي في حالة فشل التعاقد معه في الصيف المقبل.









ووضع مسئولو الأهلي أسامة جلال مدافع فريق إنبي ضمن الخيارات المطروحة على النادي للتعاقد معه في الصيف ولكن يظل الموقف النهائي متوقف حول التعاقد مع حجازي.









ويدرس الأهلي خوض مفاوضات جديدة مع أحمد حجازي لمعرفة قراره النهائي حول العودة للنادي مرة اخري في الصيف المقبل