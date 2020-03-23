Advertisements
Advertisements
Advertisements

سنغافورة تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية "ماليا" لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:08 م
Advertisements
رئيس وزراء سنغافورة - لي هسين لونج
رئيس وزراء سنغافورة - لي هسين لونج
وكالات
Advertisements

أعلن رئيس وزراء دولة سنغافورة لي هسين لونج، مساء اليوم الإثنين، أن بلاده تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية "ماليا"؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال لونج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "سنغافورة تتعهد بتقديم دعم مالي بقيمة 500 ألف دولار؛ لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".

وتابع: "سنغافورة تدعم الاستعداد الاستراتيجي وخطة الاستجابة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، لافتاً إلى أن "تلك الخطة تساعد الدول الأخرى المهددة بخطر كورونا في محاربته".

كما ذكر أن "رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وفريق عمله، لا يكلون في مواصلة العمل لمكافحة الفيروس".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا صحة عالمية سنغافورة

أخبار تهمك

زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الآن يمكنك كسر شهادة الاستثمار القديمة وشراء الجديدة بعائد 15%.. بشروط

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 5 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ ثلث ساعة

عاجل - برشلونة يُجدد عقد نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية" تكشف عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

سويسرا تسجل 900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

عاجل.. إصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا

عاجل.. سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

لليوم الخامس على التوالي.. ووهان الصينية لم تسجل أي إصابات بـ"كورونا"

هل مصابة بكورونا.. ألمانيا تُعلن مفاجأة في نتائج فحوصات ميركل الأولية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status