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بالبغبغباء شيرين رضا تحذر جمهورها من الخروج بعد انتشار كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:15 م
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شيرين رضا
شيرين رضا
نادين نجدي
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نشرت الفنانة شرين رضا، فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت في الفيديو تقول: "لا...لا...لا..لا..لا"، وتضع طائر البغبغاء على كتفها" ، وعلقت على الفيديو قائلة:" العصفور يقول لي هيا بنا نخرج"، لكن أنا:..".

حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور عليه قائلا:"يخربيت جمال شكلك"، وكتب معجب آخر قائلاً:"بجد أنتي سكر وقلبك من دهب"، وقال آخر:"أنتي قلبك جميل أووي".


يذكر أن العالم يمر بأزمة عدم الخروج من المنزل، بسبب إنتشار مرض الكرونا، ويعد هذا مم أخطر الأمراض التي تتواجد حتى الآن لأنه يؤدي إلى الوفاة.

أصدر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من القرارات لإلزام الناس بالجلوس في منازلهم، فمنع المدارس والكافيهات والتجمعات، خوفاً على سلامة الشعب المصري.
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