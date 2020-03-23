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بسبب كورونا.. مهاجم الهلال السعودي يوجه رسالة خاصة لنجم يوفنتوس

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:14 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وجه الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي،  رسالة خاصة إلى بليز ماتويدي نجم يوفنتوس الايطالي، وذلك بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جوميز في تصريحات نقلها موقع "ماكسي فووت" الفرنسي: ""أنا حزين لما حدث له، أنه يتمتع بشخصية كبيرة ويضع الأمور في نصابها دائمًا ، لذلك أعرف أنه سيكون قويا ولكن من ناحية أخرى نحن جميعا آباء لعائلات وهذا الأهم".

وسبق لجوميز أن لعب إلى جانب ماتويدي، في فريق سانت اتيان، حيث لعب الأول للفريق في الفترة ما بين عامي 2004 و2009، فيما لعب ماتويدي لسانت اتيان بين عامي 2007 و2011 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس الايطالي أعلن عن إصابة بليز ماتويدي بفيروس كورونا لينضم إلى زميله دانيللي روجاني والأرجنتيني باولو ديبالا.

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