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نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:15 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، قبل قليل، أسواق المنشية بحي الجمرك وسوق شيديا بنطاق حي وسط، والشوارع المحيطة بهما، لمتابعة التزام كافة المحال والأسواق بالإغلاق في مواعيدها المقررة.
كما تفقد عازر إستمرار أعمال تطهير الشوارع والأسواق، مشددة على المسئولين بضرورة تكثيف أعمال التطهير خاصة بأسواق اللحوم والأسماك، وذلك بالمواد المطهرة والنسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ونجوى أمين رئيس حي الجمرك، والعميد فادي وديع رئيس حي وسط.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة. 
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
 
وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تؤكد على تطهير الشوارع والأسواق تجنبًا لكورونا (صور)
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مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية 15 حالة 15

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