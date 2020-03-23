خلال 24 ساعة .. رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن إنتاج معقم للأيدي يعتمد على النانوتكنولجي



كشف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، عن إنتاج معقم للأيدي يعتمد على تقنية النانو تكنولوجي، مشيرًا إلى أن الحكومة تصدر تعليماتها وتتخذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه هناك حاجة ملحة لإنتاج مطهرات بأسلوب علمي وينطبق عليها شروط منظمة الصحة العالمية وبأسعار التكلفة.



وأشار إلى أنه تم توفير منتج لتطهير المؤسسات الحكومية والجامعية والمراكز البحثية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنه يتم إنتاج 500 برميل يوميا سعة البرميل 200 لتر.



وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي: "المعامل البحثية تعمل بكثافة، حيث سيتم توفير منتج لاستخدام الأشخاص في تطهير أيديهم والدولة سوف تعمل على طرحه في الأسواق للجمهور، مردفا: خلال الـ 24 ساعة القادمة سوف يتم توفير الكميات اللازمة للتعقيم والتطهير الشخصي للجمهور".



وأعرب عن استيائه من سحب السوق السوداء الكحول الإثيلي من الأسواق، مؤكدًا أنه جاري العمل على إيجاد مطهر لا يعتمد على هذه المادة في تصنيعه، معقبا: "الدولة لديها إمكانيات جبارة لمواجهة فيروس كورونا.



هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





