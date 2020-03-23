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عاجل.. نقيب المحامين يعلن ظهور حالات كورونا داخل النقابة

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:03 م
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رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين
الفجر
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أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة، وبحث غلق النقابة أسبوعين للوقابة.

جاء ذلك من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب المحامون في التعليقات، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.
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