عاجل.. نقيب المحامين يعلن ظهور حالات كورونا داخل النقابة

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة، وبحث غلق النقابة أسبوعين للوقابة.





جاء ذلك من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



