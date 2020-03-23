بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بـ"كورونا"





أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مساء الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلى 335 شخصا، عقب تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.





كما صرحت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة في إسكتلندا، في إشارة جديدة على تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.





هذا وقالت منظمة الصحة العالمية: إنه "تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، من أغلبية دول العالم".





ووفق قاعدة بيانات نشرتها وكالة "فرانس برس"، اليوم، دعت السلطات حول العالم رقما مذهلا بلغ أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلدا إلى البقاء في منازلهم، سعيا لمكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا.





وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



