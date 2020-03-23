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عاجل.. ضبط صاحب الصفحة المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة "المزورة" بأحد مواقع التواصل الإجتماعى المنسوبة لوزارة الداخلية التى تداولت خبر إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس " كورونا" على غير الحقيقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي سياق متصل، كشف مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، الاثنين، حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة للوزارة، بشأن إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

ونفى مسئول المركز، صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلًا، موضحًا أن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.

وقال: إنه جارِ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها، مضيفًا أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للداخلية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتحمل اسم "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية" تحت عنوان (www.facebook.commoiegy )، وأن كافة الصفحات الأخرى التى تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بالداخلية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

33 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية فيروس كورونا التواصل الإجتماعى الإجراءات الاحترازية

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