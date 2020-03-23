مابين الانفصام والتوحد.. تعرف على أبرز الأفلام التي جسدت المرض النفسي

يعرف المرض النفسي على أنه حدوث خلل في الوظائف المتعلقة في شخصية الإنسان، ويحدث هذا الخلل نتيجة لحدوث انحراف عن السواء، وفي هذه الحالة يصاب الإنسان بالضيق وعدم قدرته على القيام بأي يعمل يتعلق به، وتؤدي إلى الشعور الداخلي لدى الشخص بأنه يكره نفسه ولا يتقبلها، ويعد هذه المرض من المشكلات التي تواجه العصر، فالكثير يعاني من أمراض نفسية نتيجة لضغوطات الحياة.



وبما أن السينما هي مرآة المجتمع، ومن خلالها نستطيع أن نسلط الضوء على العديد من المشكلات، فنعرض لكم في هذا التقرير أشهر الأفلام السينمائية التي تناولت الأمراض النفسية.



١_ فيلم "الزهايمر ":



فيلم جسد مرض يعرف باسم "الخرف الشيخوخي"، وهنا المخ يفقد قدرته على تخزين الأحداث وتذكر الأحداث الجديدة، ودرات قصة الفيلم حول محاولة أبناء محمود شعيب "عادل إمام"، إيهامه بأنه مريض بالزهايمر، ليكسبوا قضيتهم في المحكمة والتصرّف في ممتلكاته، وذلك بسبب رفض والدهم مساعدتهم في القضايا المالية التي عليهم، إلا أنه يكتشف مؤامرتهم، ويبدأ بخداعهم بأنه مريض فعلًا بالزهايمر، وإيقاعهم في مقالب بأسلوب كوميدي بمساعدة العاملين لديه في القصر.





٢_ آسف على الازعاج :



تحدث الفيلم عن مرض الفصام أو الشيزوفينا، ودرات أحداثه حول شخصية مهندس شاب يدعى حسن صلاح الدين زيدان "أحمد حلمي"، يعمل في مجال هندسة ميكانيكا الطائرات ، وينتمي لأسرة بسيطة، لكنه يعاني اضطهادا بشكل واضح من كل المحيطين به، ولا يجد ملاذه سوى في والده الطيار "محمود حميدة"، الذي يشكو له دائما من سوء المعاملة التي يتلقاها من الجميع، فنادل المقهى الذي يجلس فيه يصفعه على عنقه كلما رآه، وحارس الجراج يسخر منه ويسبه، حتى والدته نوال "دلال عبدالعزيز"،كان يشعر بأنها متسلطة وتعامله كطفل صغير لا يدرك تصرفاته التي يقوم بها ، لذلك تراقبه طوال الوقت وتفرض سيطرتها عليه.



٣_ التوربيني :



فيلم ناقش مرض "التوحد"، ودرات أحداثه شاب يدعى محسن يعاني من حالة "التوحد"، وهو مرض يصيب الإنسان عندما يفقد القدرة في التواصل مع الآخرين، وتحدث بينه وبين شقيقه الأكبر كريم العديد من المواقف من بعد وفاة والديهما. كريم يشبه إلى حد كبير قطار "التوربيني" حيث يسعى دائماً للوصول إلى هدفه بأسرع الوسائل مهما كان الثمن.



٤_ الاختيار :



قدم الفيلم حالة الفصام والأمراض المصاحبة له، ودرات أحداثه حول اكتشاف الشرطة في بداية الفيلم جثة مجهولة الهوية، والتي سرعان ما يحددون هويتها لشخص اسمه "محمود"، وتحوم شكوك رجلي المباحث المكلفين بالقضية حول "سيد" شقيق "محمود" بأنه القاتل، والذي يظهر بأنه مع عشيقته "بهية" "كمحمود" ومع زوجته "شريفة" "كسيد".





٥_ خلي بالك من عقلك :



في هذا الفيلم وضح شكل الإنسان الطبيعي حتي في تصرفاته لكن أعراض المرض النفسي تظهر عليه حين يتصادف بالموقف الذي تسبب في مرضه، فكانت "شريهان" تعاني من مرض نفسي مرتبط بزوج والدتها، والذي تسبب لها في عقدة ضد الرجال، ودرات أحداث الفيلم حول شاب يحضر لماجيستير في علم نفس ويعمل في ملهي ليلي كمصدر للدخل، وفي الصباح يذهب الي التدريب العملي داخل مستشفي الامراض العقليه كجزء من التحضير للماجستير، إلي أن يقابل فتاة داخل المشفي لا تبدو عليها إمارات الجنون فينجذب إليها وبعد أن يعرف أنها مريضة نفسياً يتعاطف معها ويدافع عنها ضد جلسات الكهرباء التي تتلقاها كمهدئ، تتطور الأحداث الي أن يتزوجها.