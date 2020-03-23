عاجل - برشلونة يُجدد عقد نجم الفريق

قرر نادي برشلونة الإسباني تمديد عقد أحد مواهب الفريق الشابة، وتأمين خدماته لفترة قادمة.





ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني قررت تمديد عقد لاعب الوسط الشاب "أليكس كولادو" لمدة عامين إضافيين، مع تعديل بنود تعاقده، للإبقاء عليه داخل جدران النادي الكتالوني.





وأضافت الصحيفة، أن كولادو وجد فرصة في الفريق الأول رفقة زميله ريكي بويج، منذ تولي المدرب الحالي كيكي سيتين المسئولية في يناير.





وينتهي عقد كولادو في صيف 2021، ومن ثم سيوقع على عقد جديد يمتد حتى 2023، مع تعديل بنود التعاقد، وكذلك الأمر بالنسبة لبويج.





ورفضت إدارة الفريق رحيل كولادو على سبيل الإعارة في أكثر من مناسبة في شهر يناير الماضي.





وينوي سيتين منح الفرصة لبعض اللاعبين الشبان خلال الموسم المقبل، في ظل تقدم السن بمعظم لاعبي حط وسط برشلونة.



