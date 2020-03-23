عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

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الإثنين 23/مارس/2020 - 07:02 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للتدريبات الجماعية عقب اقترابه من إنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، أن محمد محمود صانع ألعاب الفريق، بات على مشارف العودة للتدريبات الجماعية.

وأوضح الجهاز الطبي، أنه من المفترض عودة محمود للملاعب، عقب نهاية شهر رمضان المبارك، بعد إكتمال تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وأجرى محمود، جراحتين في الرباط الصليبي، حيث تعرض للرباط الصليبي الأول عقب انضمامه للأهلي مباشرةً، قبل أن يتعرض للثاني خلال إجراء عمليات تأهيله ومشاركته الثانية في التدريبات الجماعية.
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